Crimen y Justicia

Condenaron a 6 años de prisión a un hombre por abusar de su pareja frente a su hijo en Salta

La sentencia se dictó tras una investigación que incluyó pruebas genéticas y la confesión del acusado, quien atacó a la mujer ante la presencia del hijo menor de ambos en la vivienda

Guardar
Google icon
La justicia salteña impuso seis años de cárcel a un hombre que atacó a su pareja en presencia de su hijo menor
La justicia salteña impuso seis años de cárcel a un hombre que atacó a su pareja en presencia de su hijo menor

Un hombre recibió seis años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal contra su pareja, tras admitir el delito ante la justicia de Salvador Mazza, en la provincia de Salta. La sentencia fue dictada luego de un juicio abreviado, según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta.

De acuerdo con el reporte del organismo judicial, el hecho ocurrió el 2 de septiembre del año pasado en una vivienda de Salvador Mazza, cuando el condenado intentó mantener relaciones sexuales con su pareja. Ante la negativa de la mujer, el hombre la golpeó con el puño en el rostro y luego la obligó a tener relaciones. El hijo menor de edad de ambos se encontraba presente y presenció el ataque.

PUBLICIDAD

Frente a la contundencia de las pruebas reunidas, el imputado reconoció su responsabilidad y solicitó un juicio abreviado. La jueza Sandra Sánchez homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, dictando la sentencia de prisión efectiva, que el condenado comenzó a cumplir de inmediato. Tanto la fiscalía como el tribunal consideraron el impacto emocional sufrido por la víctima y el menor, quien presenció la agresión.

La investigación incluyó la recepción de testimonios y la obtención de pruebas genéticas, cuyos resultados resultaron determinantes para establecer con objetividad la autoría del hecho. El Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales informó que el cotejo de las muestras biológicas permitió confirmar la presencia de perfiles genéticos compatibles con los de la víctima y el acusado.

PUBLICIDAD

La pesquisa se inició inmediatamente después de la denuncia y las pruebas científicas fueron claves en la resolución del caso. La Fiscalía destacó la importancia de la obtención de muestras biológicas en delitos de índole sexual, dado que su cotejo puede aportar pruebas objetivas para la determinación de responsabilidades.

Diversos sectores judiciales y sociales destacaron que la sentencia representa un antecedente relevante para la región norte de Salta, en materia de lucha contra la violencia de género y el abuso sexual en el ámbito familiar. El condenado permanecerá privado de su libertad, cumpliendo la pena impuesta por el tribunal salteño.

10 años de prisión por abuso sexual a dos hombres en Entre Ríos

Un caso que guarda similitudes y evidencia la gravedad de la problemática en el país se registró recientemente en la provincia de Entre Ríos. El 5 de junio de 2026, la justicia provincial impuso diez años y seis meses de prisión a dos hombres condenados por delitos contra la integridad sexual. Ambos fueron hallados culpables por un jurado popular de “abuso sexual agravado por la intervención de dos o más personas” y “corrupción de menores”.

El tribunal dispuso la prisión domiciliaria con tobillera electrónica hasta que la sentencia quede firme. Según el reporte oficial del Poder Judicial de Entre Ríos, el veredicto se conoció a finales de abril, y los hechos involucraron abuso sexual con acceso carnal y agravantes por la intervención de más de una persona, además de corrupción de menores. La causa, que conmocionó a la ciudad de Paraná, resalta el impacto de estos delitos y la importancia de una respuesta judicial efectiva para su sanción y prevención.

De acuerdo con organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y la niñez, la reiteración de este tipo de episodios en diversas provincias argentinas subraya la necesidad de profundizar las políticas públicas de prevención, asistencia y acceso a la justicia para las víctimas.

En ese sentido, los equipos técnicos y judiciales remarcan la importancia de la recolección de pruebas científicas y el acompañamiento integral a las víctimas. El uso de análisis genéticos y la actuación rápida de las fiscalías especializadas han sido factores decisivos para la resolución de varios casos recientes.

Temas Relacionados

abuso sexualviolencia de géneroSaltaSalvador Mazzajuicio abreviadoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un camionero fue condenado por intentar sobornar a un policía durante un control policial en Chubut

La maniobra fue descubierta durante un operativo en Rawson, donde la policía constató irregularidades en el transporte de alimentos y sustancias químicas, y el conductor admitió el delito

Un camionero fue condenado por intentar sobornar a un policía durante un control policial en Chubut

Asesinó a puñaladas a su cuñada en Salta y quedó detenido

La víctima tenía heridas de arma blanca y vivía con su pareja e hijo en la misma vivienda que el sospechoso. Todo se produjo tras una conversación entre ambos

Asesinó a puñaladas a su cuñada en Salta y quedó detenido

Robaron un celular en Salta, hicieron transferencias desde la cuenta bancaria de la víctima y fueron detenidos

Cuando la madre del joven enfrentó a los delincuentes, uno de los imputados la amenazó con un arma de fuego

Robaron un celular en Salta, hicieron transferencias desde la cuenta bancaria de la víctima y fueron detenidos

Solicitaron penas de hasta 24 años para los miembros de “Templo Filadelfia”, la secta que abusaba de sus víctimas

Son 27 las personas acusadas de múltiples delitos que ejercieron durante casi cinco décadas en el “Templo Filadelfia”, una red que funcionaba también en Brasil y Paraguay

Solicitaron penas de hasta 24 años para los miembros de “Templo Filadelfia”, la secta que abusaba de sus víctimas

Desarticularon una banda narco en Córdoba y hay seis detenidos: un menor fue atrapado con drogas y un arma

Los puntos de venta allanados se encontraban a pocos metros de espacios deportivos, a los que concurren los adolescentes de la zona

Desarticularon una banda narco en Córdoba y hay seis detenidos: un menor fue atrapado con drogas y un arma

DEPORTES

El argentino Nico Varrone impactó en sus primeras carreras en Fórmula 2 y afirma: “Me siento en condiciones de subirme a un F1″

El argentino Nico Varrone impactó en sus primeras carreras en Fórmula 2 y afirma: “Me siento en condiciones de subirme a un F1″

Lo rechazaron por “comer demasiado”, renunció al chocolate y su esposa vigila su dieta: el ‘Lado B’ del goleador de Alemania en el Mundial

Mario Kempes: “Si Argentina vuelve a ser campeona del mundo será la mejor selección de todos los tiempos”

Quiénes son los barras argentinos que viajaron al Mundial y el equipo de primera con el grupo más numeroso

Dos goles maravillosos de Maradona y la frase a Bochini que quedó en la historia: el recuerdo de un partido inolvidable

TELESHOW

Marcelo Tinelli homenajeó a Messi en su cumpleaños: el recuerdo del día que Leo pateó penales en ShowMatch

Marcelo Tinelli homenajeó a Messi en su cumpleaños: el recuerdo del día que Leo pateó penales en ShowMatch

Quién son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada de esta semana

Jorgelina Aruzzi recordó su primer trabajo como repositora de un supermercado antes ser actriz: “Me despidieron al mes”

La fuerte caída de Yanina Zilli en plena gala de Gran Hermano: tuvo que ser atendida por los médicos tras el golpe

La angustia de Camilota al ser eliminada de Cuestión de Peso en un delicado momento familiar: “No estoy bien”

INFOBAE AMÉRICA

América Latina se tiñe de azul

América Latina se tiñe de azul

Bajo la sombra de la guerra: la continua erosión de la clase media iraní

Italia solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos

Líderes mundiales ofrecieron ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los devastadores terremotos

Costa Rica: MEIC detecta incumplimientos en el 100 % de los outlets inspeccionados en operativo nacional