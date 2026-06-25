Ataque contra la Policía en Valle del Cauca deja dos uniformados muertos y dos heridos

Los dos uniformados fallecieron durante el ataque armado contra el puesto de Policía del corregimiento El Muro, en zona rural de Calima El Darién. - crédito @PedroSanchezCol/X

De acuerdo con La Patria, un ataque armado perpetrado contra el puesto de Policía del corregimiento El Muro, zona rural del municipio de Calima El Darién, dejó como saldo dos uniformados asesinados y dos más heridos, en un hecho que ha generado rechazo por parte de las autoridades nacionales y de la cúpula de la Fuerza Pública.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el atentado ocurrió en la tarde de este miércoles 24 de junio, cuando hombres armados atacaron las instalaciones policiales utilizando ráfagas de fusil y explosivos, desatando una intensa acción violenta contra los uniformados que se encontraban prestando servicio en la zona.

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Dos policías murieron durante el ataque

Las víctimas mortales fueron identificadas como el subintendente Luis Gerardo Goyeneche Rodríguez y el patrullero Jhon Sebastián Castro Delgado, ambos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Departamento de Policía Valle.

Según la institución, los dos uniformados se encontraban cumpliendo labores de seguridad y protección de la población cuando fueron sorprendidos por la acción criminal.

En el mismo hecho resultaron heridos el subintendente Eduardo de Jesús Figueroa Salazar y la patrullera Laura Ximena Aponte Hostos, quienes fueron trasladados para recibir atención médica especializada.

Las autoridades indicaron que ambos permanecen bajo observación médica mientras avanzan los procedimientos para determinar la gravedad de sus lesiones y garantizar su recuperación.

Disidencias del Estado Mayor Central serían las responsables

Según La Patria, las primeras hipótesis apuntan a que el ataque habría sido ejecutado por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estado Mayor Central, específicamente por miembros de la denominada Columna Móvil Wilson González.

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De acuerdo con información de inteligencia, esta estructura ilegal mantiene presencia en diferentes municipios del Valle del Cauca y ha sido señalada de participar en acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil.

Sin embargo, las autoridades aclararon que las investigaciones continúan para establecer con precisión las circunstancias del atentado, identificar a todos los responsables y determinar las posibles motivaciones detrás de la acción criminal.

Activan operativo militar y policial tras el atentado

Luego del ataque, la Policía Nacional activó de manera inmediata el Plan Defensa, una estrategia de reacción institucional diseñada para responder a ataques contra integrantes de la Fuerza Pública.

Asimismo, se desplegaron operaciones conjuntas con las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el objetivo de ubicar a los responsables y fortalecer la seguridad en esta zona del departamento.

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Las autoridades informaron que se adelantan labores de control territorial, inteligencia y vigilancia aérea para evitar nuevas acciones violentas y garantizar la protección de los habitantes del corregimiento El Muro y sectores cercanos.

Pedro Sánchez condenó el atentado, destacó el servicio de los policías asesinados y aseguró que los responsables serán llevados ante la justicia. - crédito @PedroSanchezCol/X

Ministro de Defensa rechazó el ataque

A través de sus redes sociales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, expresó su rechazo frente al atentado y lamentó la muerte de los dos uniformados.

“Con profundo dolor rechazo el cobarde ataque que le arrebató la vida a nuestro subintendente Luis Gerardo Goyeneche Rodríguez y al patrullero Jhon Sebastián Castro Delgado, héroes de nuestra Policía que entregaron su vida protegiendo a los colombianos en el Valle del Cauca”, manifestó el jefe de la cartera de Defensa.

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El funcionario destacó que los policías fallecidos cumplieron con su deber hasta el último momento y aseguró que su sacrificio representa los valores de servicio y compromiso con el país.

“Hoy la patria llora la partida de dos valientes servidores públicos que honraron su uniforme hasta el último instante”, agregó.

Además, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los uniformados heridos durante el ataque.

El ministro de Defensa expresó sus condolencias por la muerte de Jhon Sebastián Castro Delgado y resaltó su sacrificio en cumplimiento del deber. - crédito @PedroSanchezCol/X

Mensaje a la familia del patrullero Jhon Sebastián Castro Delgado

El ministro también compartió una comunicación dirigida a los familiares del patrullero Jhon Sebastián Castro Delgado, en la que expresó las condolencias del Gobierno Nacional por la pérdida del uniformado.

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En la misiva señaló que el sacrificio del patrullero, realizado en cumplimiento de su deber constitucional, deja una profunda huella en la institución y en el país.

“Reciban las condolencias de toda una patria que lamenta la irreparable pérdida de nuestro héroe”, escribió el funcionario.

Asimismo, aseguró que la memoria del uniformado será honrada mediante el fortalecimiento del compromiso institucional en la defensa de los colombianos.

El director de la Policía Nacional lamentó la pérdida de los uniformados y reafirmó el compromiso institucional para capturar a los autores del ataque. - crédito @DirectorPolicia/X

Director de la Policía promete capturar a los responsables

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano, también se pronunció tras conocer la tragedia.

A través de sus redes sociales calificó el atentado como un “cobarde ataque” y lamentó la muerte de los dos integrantes de la institución.

“No alcanzan las palabras para expresar el profundo dolor que siento al tener que comunicar esta noticia. Un atroz ataque en el Valle del Cauca nos arrebató a dos de nuestros policías”, expresó.

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El alto oficial reiteró su acompañamiento a las familias de las víctimas y aseguró que las autoridades mantendrán las operaciones necesarias para identificar y judicializar a los responsables.

“No descansaremos hasta encontrarlos y llevarlos ante la justicia”, afirmó.