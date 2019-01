"Much fue mi gran escuela: cuatro horas diarias de televisión en vivo. Éramos todos muy chicos y fue como hacer el secundario en los medios. Para mí fue un gran aprendizaje. Y fue un poco la antesala a la explosión de las redes sociales, que arrancó con la movida flogger unos años después", explica Del Moro. El desparpajo de Santiago no pasó inadvertido, obviamente. "De esa experiencia me llevé un gran recuerdo, aprendí muchísimo y nunca más paré".