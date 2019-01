Al ser consultado sobre su situación sentimental, indicó: "Siempre estoy enamorado, de una forma y otra. Creo mucho en el amor como fuerza y de hecho también Unisex habla mucho de eso. El tema que sacamos hace dos meses, Siglos, es básicamente eso: cómo podés estar roto de muchas maneras y sin embargo nada te quita la capacidad de amar, porque es como una energía que está y que nos involucra a todos. Yo veo el amor así. Me enamoran muchas cosas, no me enamora solo una persona. No me enamoro solo de una pareja, siento amor por muchas cosas".