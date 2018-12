"Solo voy a decir que lo único que quiero es que la bronca e indignación que siento en este momento no me dominen. Vengo acá a cumplir con este juicio injusto que me hizo Juan Darthés y la verdad que sentir que estoy acá y la otra parte no está genera indignación", expresó días atrás, al salir de la audiencia por el juicio que el actor le inició por "daños y perjuicios" y a la cual su ex compañero en Dulce Amor no asistió.