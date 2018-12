Teniendo en cuenta el favoritismo que tienen los clubes y futbolistas por él, durante el mes de diciembre Andy, lanzó un nuevo vídeo llamado 'Mix Vol 3' de 20 minutos con las mejores canciones de la actualidad, entre ellas: Bella, Me Niego, X, Sin Pijama, El Baño, Toda, Nena Maldición, Perro Fiel, Que Va, Corazón, El préstamo, Dembow, No Me Acuerdo, No te creas tan importante.