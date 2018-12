View this post on Instagram

– E Q U I P A Z O – . Wow… me siento super afortunado por haber tenido la posibilidad de laburar con DOS GRANDES!!! Fue una experiencia increíble y me llevo los mejores recuerdos gracias a ustedes. @matiasnapp sos el número uno , tenes muchísimo talento, enseñas súper , tenes estilo … pero la energía que manejas es inigualable , es un gran DON que te hace brillar de una manera especial !! Te agradezco de corazón por todo lo q me enseñaste y me hiciste crecer!! Y a vos .. @baronjimena q mas decirte q TE AMOOOO HASTA EL CIELO!!! Sos una persona hermosa y una artista inmensa! Te agradezco por ser tan bondadosa, por compartir tu vida conmigo , por todo el amor que me das! Quiero amarte y cuidarte cada día y que seamos siempre felices !! . Quiero agradecer a todas las personas q nos apoyaron , que nos abrazan en la calle , que nos mandan mensajitos , que nos votaron , gracias a todos ustedes pudimos cumplir el sueño del @grupoamigodeldiscapacitado , ellos están felices y nosotros también!! ♥️♥️♥️