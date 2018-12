"Cuando trabajé en Dulce amor, haciendo de una ex novia de Sebastián Estevanez, habiendo empezado a grabar y teniendo otros libros en mi mano, me citaron para que tuviera una reunión con Enrique Estevanez, y en esa reunión como yo no le seguí el juego, me dijo que mi participación terminaba. Pero lo resumo en que después de estos episodios, no trabajé más. Después de eso todo me costó mucho más. Siempre tuve claro que no me engañaría a mí misma por obtener un trabajo", continuó la actriz.