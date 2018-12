Entonces sí Rodríguez Palacios inició su descargo la acusación de Geraldine, quien tiempo atrás fue una de sus panelistas. Lo hizo sin nombrarla en ningún momento, y procurando no ahondar tampoco en los detalles de la denuncia (es por acoso y maltrato). "Yo sé, y vos también sabés, que ayer se hablaron cosas de mí que no están muy buenas. Y me parece que están un poco sacadas de lugar", dijo el chef, hablándole directamente a su audiencia.