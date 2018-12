Fardín explicó por qué tardó casi una década en dar a conocer lo que habría ocurrido en la habitación del hotel de Nicaragua que ocupaba Darthés: "Lo sanador es hacerlo en el momento que uno quiere, que (las víctimas) no estén obligadas —resaltó—. Yo no me siento nadie para decir '¡Hablá!', pero desde mi experiencia fue sanador".