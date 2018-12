El periodista explicó que deja el ciclo en "un excelente momento del ciclo, donde todo funciona perfecto, el contenido, el tono, la música". Sin embargo, decidió cambiar su ritmo de vida y adelantó que tiene un nuevo proyecto laboral: "Me voy a sumar a un proyecto interesante que me genera mucho entusiasmo, estoy contento por eso. No corresponde dar muchos detalles en este espacio y en este lugar y en este momento, sería una falta de respeto. Solo diré que me va a dejar dormir entre siete y ocho horas por noche. Tengo mucha ilusión de que me acompañe el equipo, sin ellos no somos nadie".