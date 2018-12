La segunda pareja en saltar a la pista fue la de Cinthia Fernández y Gonzalo Gerber: hicieron una coreografía vanguardista de "Huayra Muyoj", de Néstor Garnica. La performance no conformó al jurado, y la acróbata terminó discutiendo con Marcelo Polino. "Informate", le dijo Cinthia al periodista, asegurando que el folclore también abarcaba lo que ella había hecho en la pista. La respuesta fue durísima: el conductor de Los especialistas del show la trató de "ignorante". "Vos, que apenas terminaste la primaria, no me vas a decir a mí que me informe", retrucó Polino. El puntaje, con el pulgar para abajo del BAR, quedó en 10.