Andrea Petro se ‘atribuyó’ los triunfos del Gobierno de Gustavo Petro y sorprendió al pedir apoyo para Iván Cepeda: “Le cumplimos”

Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, compartió un video agradeciendo a los ciudadanos por el apoyo durante los cuatro años de gobierno - crédito @andreapetro91/Instagram

Una publicación de Andrea Petro abrió una conversación política en redes sociales luego de un mensaje en el que la hija del presidente Gustavo Petro no solo habló de los resultados del actual Gobierno, sino que llamó a respaldar la candidatura presidencial de Iván Cepeda para las elecciones de 2026.

El mensaje fue compartido en su cuenta de Instagram y llamó la atención debido al tono de sus palabras, así como por la manera en que atribuyó de alguna manera los logros de la administración de su padre con la llamativa invitación electoral.

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En su historia, Andrea Petro agradeció el respaldo ciudadano durante la administración de Gustavo Petro y afirmó que distintos sectores sociales se vieron beneficiados por el cumplimiento de las promesas por parte del proyecto político que hoy ocupa la Casa de Nariño.

Andrea Petro habló colectivamente de lsos avnaces que dejó el gobienro de su papá, Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Desde el inicio del video, la empresaria y fundadora de la marca de ropa Bahué fijó una posición política abierta: “Hola, yo soy Andrea Petro, la hija de Gustavo Petro y de Mary Luz Herrán, y quiero agradecerles a todos por habernos apoyado durante los cuatro años de gobierno, que no finalizan aún”.

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Andrea Petro se refirió a los avances del Gobierno nacional: “Les cumplimos”

La hija del mandatario habló de varios sectores sociales al explicar lo que, desde su perspectiva, representó el balance del Gobierno: “Le cumplimos a los viejitos, le cumplimos a la juventud, le cumplimos a los militares, le cumplimos al mismo militar, le cumplimos a tantos sectores que no tengo tiempo de decirlos todos”.

La declaración despertó reacciones porque Andrea Petro habló de los resultados del Gobierno desde una posición colectiva y cercana a la administración de Gustavo Petro, pese a que no ocupó cargos oficiales dentro del Ejecutivo ni tuvo participación pública en decisiones, más allá de un acompañamiento de hija a papá.

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La manera de narrar los avances del Gobierno resultó uno de los elementos que más comentarios despertó, ya que Andrea Petro utilizó expresiones en plural para referirse al periodo presidencial de Gustavo Petro. La frase “le cumplimos” apareció varias veces durante el mensaje y acompañó una narrativa de cercanía con el proyecto político de izquierda que lidera el presidente.

Andrea Petro habló de los triunfos del Gobierno de su papá, Gustavo Petro - crédito @andreapetro91/Instagram

El apoyo de Andrea Petro a la izquierda que representa Iván Cepeda

El mensaje no se centró únicamente en la defensa de la gestión del Gobierno. Andrea Petro también llevó su intervención al terreno electoral de 2026 y pidió respaldo para Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, a quien presentó como una figura de continuidad para el proyecto político de izquierda que impulsa el presidente Gustavo Petro.

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“Pero quiero que haya una continuidad de gobierno, quiero que podamos gobernar por el pueblo y con el pueblo, porque nosotros mismos venimos del pueblo”, afirmó Andrea Petro. La frase marcó el paso entre el agradecimiento por el respaldo al actual Ejecutivo y la promoción de una opción electoral que, según expresó, represente la continuidad del proyecto político.

Más adelante, la hija del mandatario formuló el llamado de manera explícita: “Así que los invito a todos ustedes a votar por Iván Cepeda, que no permitamos que la derecha vuelva a gobernar y aplastarnos como ellos desean hacerlo (...) Y que aquí vamos a seguir al lado de ustedes apoyándolos, agradeciéndoles todo el apoyo que nos han dado, brindado, que nos ha calentado el corazón, que a mí me ha ayudado muchas veces”.

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Andrea Petro manifestó apoyo a Iván Cepeda como figura política dentro del Pacto Histórico y lo mencionó como alternativa para las elecciones de 2026 - crédito @andreapetro91/Instagram - Ivan Cepeda Castro/Facebook

El mensaje difundido por Andrea Petro concentró la atención por dos aspectos: primero, la manera en que se refirió a los logros del Gobierno mediante expresiones colectivas; y segundo, el respaldo público a Iván Cepeda en un escenario político que mira hacia las elecciones presidenciales de 2026.

Esto fue llamativo debido a que, aunque el presidente Petro no puede intervenir ni influir en estas elecciones, se señala un respaldo desde su entorno familiar hacia Cepeda, con el objetivo de mantener a la izquierda en el poder frente a candidaturas de derecha y extrema derecha como las de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

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