Colombia

Ministerio TIC implementará plan de ciberseguridad y combate de datos falsos para las elecciones presidenciales de 2026

La estrategia del gobierno busca frenar amenazas virtuales y asegurar la confianza en el proceso, combinando monitoreo constante y trabajo conjunto de entidades clave

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Las acciones incluyen monitoreo permanente de plataformas y servicios estratégicos del Estado durante todo el proceso electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las acciones incluyen monitoreo permanente de plataformas y servicios estratégicos del Estado durante todo el proceso electoral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) anunció la activación de un plan especial de ciberseguridad para las elecciones presidenciales del 2026, con el fin de enfrentar riesgos asociados a la desinformación digital, ciberataques y la circulación de contenido manipulado mediante inteligencia artificial.

La estrategia responde a la creciente preocupación por la integridad de la información en contextos electorales y a la necesidad de proteger los datos y servicios digitales críticos durante la jornada. La cartera confirmó que desplegará monitoreo permanente, las 24 horas del día, sobre plataformas y servicios estratégicos del Estado durante todo el proceso electoral.

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El enfoque prioritario es prevenir la alteración, manipulación o divulgación fraudulenta de resultados, así como contener la difusión de información falsa que pueda afectar la confianza de los ciudadanos o incidir en la participación electoral.

Acciones de protección digital en la jornada electoral

En la última sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (Cncse), previa a los comicios del domingo, la ministra TIC, Carmen Murcia, presentó el conjunto de acciones de monitoreo cibernético, protección de infraestructura digital y continuidad de los servicios de telecomunicaciones que se implementarán antes y durante la jornada electoral.

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La estrategia de ciberseguridad busca prevenir la manipulación de resultados y combatir la desinformación digital durante los comicios - crédito Ministerio TIC
La estrategia de ciberseguridad busca prevenir la manipulación de resultados y combatir la desinformación digital durante los comicios - crédito Ministerio TIC

Durante su intervención, Murcia destacó que “hemos realizado nueve mesas de trabajo interinstitucionales y Puestos de Mando Unificado (PMU) desde junio de 2023. Hicimos el análisis del entorno político, social y las entidades de control han estado articuladas para prevenir riesgos y vulnerabilidades. Tenemos activos los sistemas de alerta y respuesta. Hemos reforzado los protocolos y las pruebas de ciberseguridad, así como la vigilancia a los proveedores de servicios digitales".

El dispositivo de seguridad contempla el monitoreo continuo a las infraestructuras críticas del Estado, así como la coordinación con plataformas digitales, proveedores de internet y empresas de telecomunicaciones. El objetivo es proteger la transmisión de datos electorales, garantizar la continuidad del servicio y prevenir incidentes que puedan comprometer el proceso democrático.

En desarrollo...

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