"Es la presentación del ritmo homenaje y me encanta que lo hagan todas las personas que él quiere. Yo lo quiero mucho, personalmente lo quiero mucho, ha pasado momentos difíciles de salud en el último tiempo y me encanta verlo bien y que pueda estar acá en la pista, y me encanta que estén las personas que lo aman profundamente acá", lo presentó el conductor.