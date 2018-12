"Yo despedí a mi hermano Marcelo en Constitución, cuando se fue al sur a trabajar, a probar suerte. Cuando vuelve es cuando fallece en un accidente. Yo en ese momento estaba en pareja, y cuando se fue en el tren me agarró angustia. Mi pareja me preguntó qué me pasaba, y le dije que nada, que no le di un beso y un abrazo a Marcelo, que me habría encantado dárselo. Y no le di ese beso y ese abrazo. De ahí en más, le digo que lo quiero a quien quiero, aunque se cansen. No me importa", concluyó emocionado.