Colombia

Ambulancias tardan en atender una emergencia en Bogotá hasta en cuatro horas y no por los trancones: Secretaría de Salud señaló a EPS

Los registros de la entidad distrital señalan que el compromiso de ambulancias públicas con traslados del sector privado limita la respuesta eficiente a emergencias y evidencia una sobrecarga estructural en la red municipal

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Los tiempos de espera de ambulancias en Bogotá pueden superar las cuatro horas en casos de prioridad media, según datos oficiales - crédito Sofía Toscano/Colprensa
Los tiempos de espera de ambulancias en Bogotá pueden superar las cuatro horas en casos de prioridad media, según datos oficiales - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Una persona con una emergencia médica en Bogotá puede esperar hasta cuatro horas una ambulancia, una situación que, según datos de la Secretaría Distrital de Salud obtenidos por derecho de petición y citados por la concejal Diana Diago, ha derivado en la muerte de al menos 415 personas entre 2025 y los primeros meses de 2026.

Esta demora evidencia el peso que el actual modelo de atención y distribución de ambulancias, así como la responsabilidad fragmentada entre el Distrito y las entidades promotoras de salud (EPS), tienen en la prestación del servicio.

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En los registros detallados por Diago, 357 personas fallecieron en 2025 esperando un traslado en ambulancia y otras 58 en 2026, lo que revela lo que la cabildante define como “graves fallas” del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).

El análisis de la Secretaría Distrital de Salud deja en evidencia que la mayoría de ambulancias públicas —el 90%— termina atendiendo traslados que corresponden a las EPS, las aseguradoras y otros sistemas privados, sobrecargando así la red pública y restándole capacidad para responder a las urgencias de la ciudad.

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El 'Encuentro nacional de salud', convocado por el Ministerio de Salud, desató una nueva disputa política en Colombia - crédito @infopresidencia/X
El sistema de ambulancias de Bogotá enfrenta una saturación estructural, con más del 90% de las ambulancias públicas cubriendo traslados asignados a EPS y aseguradoras privadas - crédito @infopresidencia/X

La Administración distrital actualmente dispone de 90 ambulancias públicas. Por cuestiones de mantenimiento, falta de tripulación u otros procesos técnicos, entre 70 y 80 están habilitadas cada día.

Estas unidades tienen como objetivo atender emergencias urbanas: accidentes de tránsito, incendios, eventos masivos, incidentes de orden público y sucesos en espacios públicos como Transmilenio.

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