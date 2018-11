Vamos por partes. El conductor de ShowMatch no puede vislumbrar quién ganaría el Bailando: "Son varios. Este año va a estar muy peleado". Además de contar que Micaela Viciconte cuenta con su simpatía ("Me cae súper bien", dijo), dejó una respuesta similar cuando lo pusieron en aprietos: ¿Laura Fernández o Flor Vigna?, lo consultó una fan de la actriz de Mi hermano es un clon. "Las dos me caen muy bien", aclaró un Tinelli salomónico. Y respondió con una broma una consulta en ese mismo sentido: "¿Esmeralda (Mitre) es tu jefa?". "Es la jefa de todos nosotros, jaja", dijo con humor sobre la actriz, quien en la noche del martes quedó afuera del reality.