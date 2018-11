"Tienen un nivel de intolerancia y de no poder escuchar un pensamiento distinto… Es decir, lo que hacen es desnaturalizar la sexualidad humana, que ahora se basa en lo que la cultura dice. Sos lo que querés ser y no el sexo con el que nacés, hombre o mujer. Y la tolerancia, bien gracias. Porque la tolerancia es bidireccional, y estas personas que critican, insultan y agreden no tienen tolerancia. Ellos están de acuerdo cuando nosotros aceptamos su forma de pensar y lo que hacen. Y eso no es tolerancia: tienen una forma unidireccional, quieren que pensemos como ellos", indicó.