Gisela Barreto declaró hace cinco meses: "Me arrepiento de mi etapa sexy. Me acuerdo y digo: '¡Perdón, Señor, qué asco!'". Fue una de las mujeres más sensuales de los 90, pero ahora reniega de ese pasado. Y no sólo eso: se convirtió en una ferviente militante en contra del aborto y de la educación sexual en las escuelas. Ahora, en su programa La fe mueve montañas, el ciclo que conduce por la pantalla de la señal TLV 1, avanzó un paso más y realizó una curiosa metáfora para explicar los peligros que, según ella, tiene la práctica del sexo anal.