Los años escolares, no fueron nada fáciles: "Sufrí mucho en la primaria, en la secundaria no tanto, pero no es que me dejaron de insultar, sino que yo no le daba tanta importancia y me sentía un poco más segura. A los siete no, pero después te vas acostumbrando y te reís de lo que la gente considera un defecto". De todas formas, recuerda vacaciones familiares en la playa en las que usaba remeras largas para taparse: "Ahora ya no, si quiero usar una malla calada, la uso. Cuando veo chicas con remera me dan ganas de ir y decirle '¡sacatela! si igual te van a criticar".