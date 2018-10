Cada día Laura sube recetas a su cuenta de Instagram (lauritacooks): "Quise empezar a mostrar lo que hacía a la gente y la mejor forma fue por medio de las redes sociales. Me encanta enseñar y que la gente aprenda. Cada vez que me mandan sus fotos de las recetas que hacen mías me pongo muy feliz, me gusta interactuar con ellos", dijo a Teleshow.