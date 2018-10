El comentario de Catherine no le gustó nada a la participante del Bailando que no dudó en responder, con muchísima altura: "Diosa Mar, lo bueno es que yo para decirlo no necesito hablar de otra". Citó las palabras de la mujer de Ova: "sos más diosa, te queremos más" y agregó, irónica un emoji de un pulgar levantado y la frase: "Qué bien".