Más allá de que una vez terminada la relación podría haber salido a hablar, la cantante prefirió mantener su postura: "No por él solamente, sino por mí. Cuando se expone algo con tanta carga me quiero reservar, no me gusta hablar de cosas de las que no formo parte, preferí no exponer nada. Mañana si tengo una relación y se da, lo compartiré, pero cada uno se adapta a la persona con la que esta".