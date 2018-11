"El hincha futbolero no lo disfruta, lo padece. Los 15 millones del equipo que pierda van a quedar deprimidos por un año, es así. El simpatizante, el que no es futbolero, dice 'es una fiesta'. No, ¡nada de fiesta! Hay notas en los portales con consejos para cardíacos y se está hablando del 'perdedor del siglo'…", argumentó el conductor de Bendita TV, en El Nueve.