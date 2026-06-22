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Avance de ‘Valle Salvaje’ del 23 al 26 de junio: un castigo sin precedentes sacude el Valle y cambia el destino de Victoria

Don Aurelio toma una drástica decisión contra Victoria mientras nuevas alianzas, secretos y conflictos sentimentales amenazan con cambiar el rumbo de la historia

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Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)
Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)

La nueva semana de Valle Salvaje promete mantener a los espectadores pegados a la pantalla con una sucesión de acontecimientos que marcarán un antes y un después en la ficción diaria de TVE. Entre el 23 y el 26 de junio, la historia dará un importante giro cuando Don Aurelio tome una drástica decisión contra Victoria, desencadenando una cadena de consecuencias que afectará a buena parte de los habitantes del Valle.

La tensión estallará en el capítulo del martes, cuando Don Aurelio decida enfrentarse cara a cara con José Luis y Victoria para averiguar qué ha ocurrido realmente. Convencido de que alguien le ha engañado, el poderoso terrateniente someterá a ambos a un intenso interrogatorio en el que los nervios y las acusaciones estarán a flor de piel.

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A medida que avance la conversación, la paciencia de Don Aurelio llegará a su límite y terminará adoptando una medida ejemplarizante que dejará a todos sin palabras. Su castigo, considerado uno de los más severos que se recuerdan en el Valle, evidenciará que está dispuesto a imponer su autoridad por encima de cualquier consideración y sembrará el temor entre quienes presencien la escena.

Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)
Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)

Las consecuencias de esa decisión se harán especialmente visibles al día siguiente. Victoria sufrirá una humillación pública que conmocionará al resto de personajes y provocará un profundo malestar en el entorno. Aunque muchos considerarán injusto lo ocurrido, pocos se atreverán a plantar cara al hombre que controla los designios del Valle, aumentando así la sensación de impotencia que rodea la historia.

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Mientras tanto, la trama sentimental también seguirá avanzando. Braulio continuará decidido a conquistar a Manuela y buscará la ayuda de Alejo para acercarse a ella. Sin embargo, sus dudas crecerán al sospechar que la joven podría estar interesada en otra persona, una posibilidad que pondrá a prueba su confianza y amenazará con frustrar sus aspiraciones.

Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)
Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)

En el episodio del jueves, cuando todo parece jugar a favor de Don Aurelio, una intervención inesperada alterará por completo el desarrollo de los acontecimientos. La aparición de una figura dispuesta a desafiar su autoridad sorprenderá a Victoria y abrirá una nueva vía de esperanza en un momento especialmente delicado.

Paralelamente, Martín vivirá una importante crisis emocional. En una conversación sincera con Leonor, encontrará el apoyo necesario para afrontar sus sentimientos y recibirá un consejo que podría cambiar el rumbo de su historia personal: hablar con Pepa y expresar lo que realmente siente antes de que sea demasiado tarde.

Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)
Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)

La semana culminará con nuevos frentes abiertos. Braulio seguirá preocupado por su relación con Manuela, aunque Alejo intentará convencerlo de que aún no está todo perdido y le propondrá una nueva estrategia para conquistarla. Al mismo tiempo, don Hernando realizará una petición muy especial a su hija con el deseo de que permanezca en el Valle.

Por si fuera poco, Luisa, Bárbara y Leonor realizarán un descubrimiento que podría alterar el futuro de varios personajes. Lo que encuentran promete desencadenar nuevas incógnitas y añadir aún más tensión a una historia que no deja de sorprender.

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