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Derechos Sociales convoca ayudas de hasta 10.000 euros para estudiantes con discapacidad: requisitos, plazos y cómo solicitarlas

Estas subvenciones podrán solicitarse desde este martes y hasta el próximo 23 de julio

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Un brazo y una mano de persona sobre la rueda de una silla de ruedas. La persona viste pantalones jeans azules y camiseta oscura. Fondo verde difuminado.
Una persona impulsa la rueda de una silla de ruedas en un entorno natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este lunes la V convocatoria de las ayudas del Programa Reina Letizia para la Inclusión, destinadas a estudiantes con discapacidad en diferentes fases formativas. Se trata de una subvención de hasta 10.000 euros por persona destinadas a asegurar los apoyos necesarios para su proyecto formativo en condiciones de igualdad.

En esta nueva edición, el programa contará con una financiación de 5,2 millones de euros y se ha previsto una dotación adicional de 1,8 millones con cargo a los presupuestos prorrogados de 2023, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes.

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El plazo para solicitar las ayudas comenzará este martes y estará disponible durante un mes, hasta el próximo 23 de julio. Estas subvenciones se dirigen a sufragar los gastos que hayan tenido las personas con discapacidad en su desarrollo formativo en el curso 2025-2026.

Estas ayudas permiten disponer de asistentes personales o personal de apoyo, intérpretes de lengua de signos, guías intérpretes para personas sordociegas o productos de apoyo necesarios para la mejora educativa de las personas con discapacidad.

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Además, las subvenciones cubrirán servicios de fisioterapia, logopedia y otros refuerzos educativos o de autonomía, necesarios para que las personas con discapacidad tengan un desarrollo formativo más saludable y que atienda a sus necesidades terapéuticas.

Quién puede beneficiarse de las ayudas del Programa Reina Letizia para la Inclusión

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas con nacionalidad española o residencia legal en España que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, así como aquellas con capacidad intelectual límite incluidas en medidas de acción positiva para el acceso al empleo.

Estas personas deben cursar estudios en enseñanzas postobligatorias y superiores universitarias y no universitarias en el sistema educativo español. Incluye Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas, estudios de idiomas y cursos de preparación para las pruebas de acceso a FP.

El programa también se dirige a aquellas personas que realicen estudios en universidades, cursos impartidos por organizaciones sociales y cursos de preparación de oposiciones para el acceso al empleo público.

Asimismo, la convocatoria favorecerá el acceso de grupos con “mayores dificultades”, como las mujeres con discapacidad —especialmente las víctimas de violencia machista—, quienes viven en entornos rurales, con capacidad intelectual límite, con grandes necesidades de apoyo, personas con trastorno del espectro del autismo y afectadas por polio o síndrome pospolio.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Europa Press)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Europa Press)

Cómo solicitar las subvenciones para estudiantes con discapacidad

Las ayudas para estudiantes con discapacidad se podrán solicitar desde este martes por varias vías. Según el Real Patronato sobre Discapacidad, la “opción preferente” es la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales, donde se puede rellenar y envíar directamente el formulario.

También se pueden presentar a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado, en cualquier oficina de registro de las administraciones públicas, o mediante el servicio ORVE en oficinas de Correos, que permite enviar la documentación de forma digital a la Administración.

En todos los casos, la solicitud debe dirigirse al Real Patronato sobre Discapacidad (DIR3: EA0042662) e indicar en el asunto “PRLI-V” junto con el nombre y DNI de la persona solicitante o beneficiaria.

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