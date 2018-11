"Vamos a ponerle que es llorón, sí, es llorón. Cuando me pongo a hablar le pido a Dios que me saque 43 años para jugar este partido. Como yo, seguramente muchos jugadores. Es un partido hermoso, me gustaría. Y me pone mal cuando hablan así. El presidente de River, o Gallardo cuando habla, diciendo 'somos los más grandes, somos los que más hinchada tenemos…'. Están mintiendo, están mintiendo en la cara de toda la gente. Medio que no me gusta, pero bueno, actúan de esa manera. Me gustaría tener 43 años menos y que jugara Gallardo, sería bárbaro", concluyó, en una de las declaraciones más polémicas en el umbral de la primera Superfinal.