"Una vez más, me he tenido que defender de falsas acusaciones. Una vez más, ganó la verdad. La envidia y la maldad no llevan a ningún lado. Como sucede muy habitualmente, algunos periódicos o programas televisivos publican mentiras y falsedades con la finalidad de hacer daño o alimentar el eco de quien me quería llevar a prisión. Yo estoy siempre en mi lugar. Nada ni nadie me saca la serenidad en mi trabajo, ni la prioridad de ver crecer a mis hijos", aseguró en la red social en la que tiene casi tres millones de seguidores.