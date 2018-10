"Me miro al espejo y me gusto", comienza el posteo en el que compartió las fotos de su cuerpo sin filtro. "Sé que no tengo la belleza de los 20, 30 o 40. Son ya más de 50 (en unos meses, 54), y la piel ya no es tan tersa. De hecho, te empiezan a salir manchas, culpa del mal trato que le diste a través de los años, exceso de sol, mala alimentación, etc…", analizó la actriz que está casada con Ova Sabatini.