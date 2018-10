—Porque se dejan llevar por la idolatría, por el ego. Se dejan llevar porque se creen superiores, y no es así. Por eso quise incursionar en la política para poder ayudar a mi gente, a mi Salta, a mi pueblo, pero no me comprendieron, no me comprendieron. En una oportunidad salí a recorrer un barrio muy grande, muy populoso de Salta, que era una villa, y salí con una camionetita que decía "Ricky", y fui casa por casa preguntándole qué le parecía si yo me presentaba. Y en varias casas me dijeron: "Ay, señor Ricky, me va a disculpar, pero yo ya le prometí al doctor mi voto y yo soy de palabra". "¿Y por qué le prometió el voto?". "Porque me trajo esa bolsita de alimentos". Y el otro vecino me dice: "Me mandó cuatro chapas que necesito y yo no le puedo fallar al doctor". Y el otro, así… Y yo les decía: "Pero eso es un espejito de color porque después contame cuando gane ese doctor, a ver si vuelve nuevamente…". A los años volví a esa casa: "Y, ¿volvió el doctor?". "Nunca más apareció por acá, y me había prometido que iba a venir", me dicen. Y bueno, hasta que no tengamos una conciencia y una cultura política en nuestro país, lamentablemente vamos a seguir así.