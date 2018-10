Tal como le pidió su hijo, ella no lo acompañó, pero vio una foto del pequeño al lado de la tumba: "Leando me mandó la foto, y yo pensé que me moría. Verlo a mi hijo arrodillado ahí fue muy fuerte. Me encantaría no haberla visto nunca en la vida. Es desolador ver a tu hijo hablando con su papá en una lápida. Leandro me dijo que Titi vio el nombre (de su papá) y enseguida rompió en llanto".