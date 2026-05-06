Así será el regreso de Julio Iglesias a España: el cantante viajará a Galicia para la firma de su primer museo en el mundo

Julio Iglesias. (IMAGEN DE ARCHIVO).

El regreso de Julio Iglesias a España comienza a tomar forma tras meses marcados por la polémica y el silencio. El artista, que lleva años instalado en Punta Cana, prepara una visita discreta pero significativa a su país natal durante el próximo mes de julio. No se trata de una vuelta cualquiera: detrás de este viaje hay un proyecto personal que lleva años gestándose y que pretende consolidar su legado artístico.

El intérprete afronta así una nueva etapa después de un periodo complicado. A comienzos de 2026 se conocía el archivo de la investigación abierta un año antes por unas acusaciones de presunta agresión sexual formuladas por dos exempleadas. La decisión de la Fiscalía de no continuar con el caso puso fin, al menos por ahora, a un proceso que había situado su nombre en el foco mediático internacional. Desde entonces, el cantante ha mantenido un perfil bajo, sin apenas apariciones públicas.

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Ahora, su vuelta a España estaría motivada por un proyecto muy concreto: la creación del que será el único museo dedicado a su figura. "En Ojén sería su visita la primera semana de julio para la firma del convenio del único museo de Julio Iglesias que se va a hacer en España y en el mundo”, afirmó Antonio Rossi en El tiempo justo.

El museo no es una idea reciente. "Han sido cuatro años de negociaciones, en los que se han inventariado un montón de objetos. Está desde el Grammy hasta la medalla de las Bellas Artes, un coche de carreras o un traje de Óscar de la Renta", han explicado. Entre las piezas previstas figuran reconocimientos internacionales, recuerdos personales e incluso elementos icónicos de su carrera. Todo ello formará parte de una colección que busca ofrecer un recorrido completo por la vida del cantante.

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JULIO IGLESIAS. (EUROPA PRESS).

Varios años de trabajo

La implicación del propio Julio Iglesias en el proyecto ha sido clave desde el inicio. También su entorno más cercano, especialmente su esposa, Miranda Rijnsburger, quien previsiblemente asumirá un papel relevante en la gestión futura del museo. De hecho, “por fin se había conseguido que fuera él quien firmara el convenio y luego delegar en Miranda. El alcalde y Julio han hablado en varias ocasiones y saben que a la inauguración no va a venir", revelaron.

El enclave elegido no es casual. Ojén mantiene un vínculo especial con el cantante, que posee allí una extensa finca conocida como “Las Cuatro Lunas”, ubicada en la zona de La Mairena. Este lugar ha sido durante años uno de sus refugios en España y ahora se convierte en el escenario de un proyecto que aspira a perdurar en el tiempo.

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La iniciativa contará con un modelo de financiación particular. Según se ha explicado, el museo se sostendrá en parte gracias a los derechos de autor cedidos por el propio artista, lo que permitirá crear una fundación encargada de su gestión. De este modo, se pretende garantizar su viabilidad sin generar costes directos para las arcas municipales.

Sin embargo, si algo define este esperado regreso es la discreción. El cantante ha impuesto condiciones muy estrictas para su visita. Entre ellas, destaca su deseo de evitar cualquier tipo de exposición mediática. No habrá anuncios oficiales sobre fechas concretas ni imágenes del momento de la firma. Las pocas personas que participen en el acto deberán respetar una confidencialidad absoluta.

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Julio Iglesias. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Este planteamiento responde tanto a su carácter reservado en los últimos años como al significado personal que tiene el proyecto. Para Iglesias, este museo representa una forma de ordenar y preservar su historia, lejos del ruido mediático que ha rodeado su figura en determinados momentos.

Su regreso a España

La visita a Málaga podría no ser el único plan del cantante en España este verano. Según fuentes cercanas, también contempla desplazarse a su residencia en Galicia, un lugar al que no ha podido acudir en los últimos años por diversas circunstancias, entre ellas los incendios que afectaron a la zona en 2025.

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“Cómo no va a volver al país que lo vio nacer. El año pasado estuvo a punto de venir y por culpa de los incendios no pudo ir a su casa de Galicia. Te aseguro, que si no ocurre nada, en julio visitará su base en España, su casa. Está con ganas de ver su huerto, disfrutar del marisco y otros planes", comentó Susana Uribarri en el programa de Telecinco.