El momento más esperado de la noche llegó de la mano de Soledad Fandiño, quien después de su cruce con Laurita Fernández volvió a la pista dispuesta a todo. Antes de bailar con Nicolás Villalba, la actriz sacó una lista de temas para reprocharle a la jurado. "Solo pido respeto. Si no sabés quién es alguien, no salís a decirlo. No me interesa salir a hablar de alguien por atrás", comenzó diciendo, apuntando a Laurita, claro. Y tras la devolución de la jurado, siguió con su descargo en el que, obviamente, volvió a aparecer el fantasma de Nicolás Cabré. La pareja se llevó un total de 27 puntos, sumando el que le sumó el BAR pedido por el coach, Hernán Alegre.