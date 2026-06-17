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Petro dice saber quién financió campaña contra Verónica Alcocer: “con qué plata”

El presidente Gustavo Petro afirmó que ya tiene información sobre quienes habrían impulsado y financiado una estrategia para desprestigiar a Verónica Alcocer tras su visita oficial a Suecia

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El presidente Petro aseguró que su hija fue perseguida en su viaje para visitar a su madre en Suecia - crédito Luisa González/Reuters y Redes sociales/X
Gustavo Petro y Verónica Alcocer - crédito Luisa González/Reuters y Redes sociales/X

El presidente Gustavo Petro lanzó una nueva denuncia y volvió a referirse a la controversia que rodeó a Verónica Alcocer durante su visita oficial a Suecia.

El mandatario aseguró que ya cuenta con información sobre las personas que, según él, habrían impulsado una campaña para desprestigiar a la primera dama. La declaración fue hecha durante una alocución este 16 de junio, en la que afirmó que esos datos deberán ser entregados a la Fiscalía.

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La información publicada por Revista Semana señala que Petro vinculó las críticas contra Alcocer con una presunta estrategia organizada. El jefe de Estado sostuvo que ya conoce quiénes estarían detrás de esa campaña y cómo habría sido financiada. Su señalamiento se suma a las discusiones políticas que surgieron meses atrás por los gastos, reuniones y actividades de la primera dama en territorio sueco.

Gustavo Petro reclamó una regulación pública y democrática de la inteligencia artificial durante su intervención en la ONU - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República
Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

Ya sabemos quiénes fueron, con qué plata y quiénes estaban haciendo un fondo ilegal para eso. Esa información se debe entregar a la Fiscalía porque es nuestra obligación, pero se debe saber”, afirmó Petro durante su intervención. Aunque lanzó una acusación directa sobre la existencia de un supuesto fondo ilegal, el mandatario no entregó nombres ni precisó detalles sobre los presuntos responsables.

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La visita a Suecia y los cuestionamientos

La polémica tomó fuerza después de que Verónica Alcocer fuera señalada de disfrutar supuestos lujos y sostener reuniones durante su visita a Suecia. Ese viaje coincidió con negociaciones del Gobierno colombiano en ese país para la posible adquisición de aeronaves Gripen, fabricadas por la compañía sueca Saab.

Desde entonces, sectores de oposición han pedido explicaciones sobre el papel que desempeñó la primera dama durante esa visita y sobre los recursos utilizados en su desplazamiento. Las críticas también abrieron debates sobre su participación en asuntos relacionados con la agenda internacional del Gobierno.

Verónica Alcocer junto al catalán Manuel Grau y su hija, Antonella
La primera dama de la nación, Verónica Alcocer fue captada junto al catalán Manuel Grau y su hija, Antonella, en Estocolmo - crédito Expressen

Para los contradictores del Ejecutivo, las preguntas no solo giran alrededor de los gastos, sino también sobre el alcance institucional de las actividades de Alcocer en Suecia. La controversia se mantuvo en la discusión pública por los señalamientos y las solicitudes de información que surgieron tras el viaje.

Petro, sin embargo, sostuvo que detrás de esos cuestionamientos habría existido una campaña organizada para afectar la imagen de su esposa. El mandatario presentó esa tesis como parte de una campaña de desprestigio que, según su versión, fue financiada de manera irregular y se habría movido mientras la primera dama estaba en territorio sueco.

Petro dice que entregará información

El presidente aseguró que la información recopilada será puesta en conocimiento de las autoridades competentes. En su declaración, insistió en que entregar esos datos a la Fiscalía es una obligación, aunque también afirmó que el país debe conocer lo ocurrido.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su esposa Verónica Alcocer. EFE/ Carlos Ortega
Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su esposa Verónica Alcocer. EFE/ Carlos Ortega

La referencia a un supuesto fondo ilegal elevó el tono político de la denuncia, debido a que el mandatario no habló únicamente de críticas públicas, sino de una presunta financiación destinada a afectar la imagen de la primera dama. Aun así, hasta el momento no se conocen nombres, documentos o detalles específicos sobre quienes habrían participado en esa estrategia.

El caso se mantiene abierto en el terreno político, especialmente porque la controversia sobre la visita a Suecia ya había generado solicitudes de información y reclamos desde la oposición. La nueva declaración de Petro agrega otro elemento a la discusión: la posibilidad de que, según él, haya existido una campaña organizada y financiada contra Verónica Alcocer.

Por ahora, ni la Presidencia ni la Fiscalía han revelado si existe una investigación formal relacionada con las afirmaciones hechas por el mandatario. Tampoco se ha informado si la supuesta información mencionada por Petro ya fue entregada oficialmente a las autoridades competentes.

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