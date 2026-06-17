México

Estudiantes del Edomex crean bicicleta plegable con función de carrito de carga y obtienen patente del IMPI

El innovador proyecto cuenta con protección industrial y busca facilitar la movilidad sustentable

Guardar
Google icon
bicicleta plegable IMPI San Felipe del Progreso TESSFP (Gob. Edomex)
Estudiantes del Edomex crean bicicleta plegable y el IMPI les otorga patente (Gob. Edomex)

El talento universitario del Estado de México continúa destacando a nivel nacional. Estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP) desarrollaron una bicicleta plegable multifuncional capaz de transformarse en carrito de carga, innovación que les valió la obtención de una patente otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Este proyecto representa un avance importante en materia de movilidad sustentable, optimización del espacio y transporte eficiente, al ofrecer una alternativa práctica para usuarios urbanos y comunidades que requieren soluciones versátiles para trasladar mercancías.

PUBLICIDAD

Bicicleta plegable del Edomex combina movilidad y carga

La bicicleta diseñada por los jóvenes mexiquenses destaca por su capacidad de plegarse fácilmente para ahorrar espacio y convertirse en la estructura base de un carrito de carga. Para ello, puede incorporar un contenedor o mochila equipada con tirantes, permitiendo transportar diversos objetos de manera cómoda y segura.

El diseño incorpora un mecanismo de plegado compuesto por barras telescópicas y seguros de leva instalados en el marco, el manubrio y el asiento. Asimismo, integra un sistema de acople rápido que modifica la posición de la rueda trasera y garantiza su fijación durante el uso.

PUBLICIDAD

Gracias a estas características, el vehículo puede adaptarse a diferentes necesidades de movilidad, facilitando tanto el traslado personal como el transporte de carga ligera.

Estudiantes del TESSFP obtienen patente del IMPI por 20 años

Bicicleta plegable IMPI San Felipe del Progreso TESSFP (Gob. Edomex)
Bicicleta plegable tiene patente por 20 años (Gob. Edomex)

Los creadores de este innovador prototipo son Alexis Eduardo Garcés González y Alessandro Cazares González, estudiantes de Ingeniería Civil; Viviana Polo Garduño y Luis Irisson Hernández Rosales, de Ingeniería en Informática; así como Itzel Sánchez González, alumna de Ingeniería en Energías Renovables.

El equipo multidisciplinario contó con la asesoría académica de los profesores Jesús Alberto García Rojas y Adán Jiménez Montoya, quienes acompañaron el desarrollo técnico y científico del proyecto hasta lograr el registro oficial ante el IMPI.

La obtención de la patente garantiza la protección legal del invento durante dos décadas, permitiendo a sus creadores conservar los derechos sobre la innovación y abrir la puerta a posibles aplicaciones comerciales o industriales.

Innovación universitaria con impacto social

Bicicleta plegable IMPI San Felipe del Progreso Edomex TESSFP
Los creadores de la bicicleta plegable del TESSFP podrán comercializar su invento o producirlo de manera industrial (Gob. Edomex)

El desarrollo de esta bicicleta plegable demuestra la capacidad de las instituciones públicas del Estado de México para generar conocimiento y tecnología con aplicaciones prácticas.

Además de fomentar la movilidad sustentable y eficiente, este tipo de proyectos impulsa el emprendimiento científico y posiciona al talento joven mexiquense como un referente en innovación a nivel nacional.

Con iniciativas como esta, el Estado de México fortalece su ecosistema de investigación y abre nuevas oportunidades para que las ideas surgidas en las aulas se conviertan en soluciones reales para la sociedad.

Se impulsa la innovación tecnológica en la entidad

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que este logro es resultado del impulso que la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez brinda a la educación superior, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico.

El funcionario señaló que el apoyo a proyectos universitarios fortalece la formación de capital humano especializado, además de generar soluciones con impacto social y potencial para mejorar la calidad de vida de la población.

La apuesta por la ciencia y la tecnología en las instituciones de educación superior mexiquenses busca involucrar a estudiantes, docentes e investigadores en el diseño de propuestas innovadoras que respondan a las necesidades actuales de la sociedad.

Temas Relacionados

IMPIEdomexBicicleta plegableSan Felipe del Progresomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Gana Gato: ganadores y números premiados del 16 de junio

Como todos los martes, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la Lotería Nacional

Resultados del Gana Gato: ganadores y números premiados del 16 de junio

La hierba prehispánica que los médicos de la UNAM estudian para tratar diabetes y anemia

Una hierba de origen mesoamericano podría aportar nuevas alternativas naturales para el tratamiento de diabetes y anemia

La hierba prehispánica que los médicos de la UNAM estudian para tratar diabetes y anemia

Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango

El aseguramiento se llevó a cabo tras denuncias ciudadanas

Profepa asegura más de 200 toneladas de carbón y clausura empresa en Durango

Pastel de zanahoria casero: así puedes preparar un postre libre de gluten

Esta versión es apta para personas celiacas o con sensibilidad

Pastel de zanahoria casero: así puedes preparar un postre libre de gluten

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Los surcoreanos se volvieron tendencia en redes al revelarse la manera en que entrenan previo a su partido contra el Tri

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan célula del Cártel de Santa Rosa de Lima ligada a extorsión y secuestro en Guanajuato

Desarticulan célula del Cártel de Santa Rosa de Lima ligada a extorsión y secuestro en Guanajuato

SSC reporta cerca de 11 mil detenidos por delitos de alto impacto en la CDMX desde que gobierna Clara Brugada

Aseguran laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Puebla

Padre de desaparecido le pide a la Selección Mexicana que alce la voz por las personas que faltan en el país

Detienen en Colima a “El Valdo”, objetivo prioritario ligado al Cártel del Golfo y exintegrante del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Luego de fuertes críticas por ‘La niña futbolista’, Julieta Venegas vuelve al Auditorio Nacional como parte de su gira Norteña

Luego de fuertes críticas por ‘La niña futbolista’, Julieta Venegas vuelve al Auditorio Nacional como parte de su gira Norteña

Fans de Oliver Tree preparan homenaje en CDMX para celebrar su legado

Clarita Videla rompe el silencio: el accidente que cambió su vida y cómo logro volver a brillar

La trágica historia de la “hermana mayor” del pato Merlín, la cual murió envenenada y dejó a la familia en depresión

Poncho Herrera muestra su faceta como entrevistador: Anahí, Martha Higareda y Hugo Sánchez entre sus invitados de lujo

DEPORTES

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Guadalajara espera la presencia de Checo Pérez en el partido de  México contra Corea del Sur: esto ha dicho el piloto tapatío

Tortas ahogadas, birria y Fan Fest: las mejores opciones para ver el partido México vs Corea en Guadalajara

La Selección Mexicana llega a Guadalajara con el objetivo se convertirse en líder de grupo

Estos son los entrenadores mexicanos que han dirigido en Champions League