Estudiantes del Edomex crean bicicleta plegable con función de carrito de carga y obtienen patente del IMPI

Estudiantes del Edomex crean bicicleta plegable y el IMPI les otorga patente (Gob. Edomex)

El talento universitario del Estado de México continúa destacando a nivel nacional. Estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP) desarrollaron una bicicleta plegable multifuncional capaz de transformarse en carrito de carga, innovación que les valió la obtención de una patente otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Este proyecto representa un avance importante en materia de movilidad sustentable, optimización del espacio y transporte eficiente, al ofrecer una alternativa práctica para usuarios urbanos y comunidades que requieren soluciones versátiles para trasladar mercancías.

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Bicicleta plegable del Edomex combina movilidad y carga

La bicicleta diseñada por los jóvenes mexiquenses destaca por su capacidad de plegarse fácilmente para ahorrar espacio y convertirse en la estructura base de un carrito de carga. Para ello, puede incorporar un contenedor o mochila equipada con tirantes, permitiendo transportar diversos objetos de manera cómoda y segura.

El diseño incorpora un mecanismo de plegado compuesto por barras telescópicas y seguros de leva instalados en el marco, el manubrio y el asiento. Asimismo, integra un sistema de acople rápido que modifica la posición de la rueda trasera y garantiza su fijación durante el uso.

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Gracias a estas características, el vehículo puede adaptarse a diferentes necesidades de movilidad, facilitando tanto el traslado personal como el transporte de carga ligera.

Estudiantes del TESSFP obtienen patente del IMPI por 20 años

Bicicleta plegable tiene patente por 20 años (Gob. Edomex)

Los creadores de este innovador prototipo son Alexis Eduardo Garcés González y Alessandro Cazares González, estudiantes de Ingeniería Civil; Viviana Polo Garduño y Luis Irisson Hernández Rosales, de Ingeniería en Informática; así como Itzel Sánchez González, alumna de Ingeniería en Energías Renovables.

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El equipo multidisciplinario contó con la asesoría académica de los profesores Jesús Alberto García Rojas y Adán Jiménez Montoya, quienes acompañaron el desarrollo técnico y científico del proyecto hasta lograr el registro oficial ante el IMPI.

La obtención de la patente garantiza la protección legal del invento durante dos décadas, permitiendo a sus creadores conservar los derechos sobre la innovación y abrir la puerta a posibles aplicaciones comerciales o industriales.

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Innovación universitaria con impacto social

Los creadores de la bicicleta plegable del TESSFP podrán comercializar su invento o producirlo de manera industrial (Gob. Edomex)

El desarrollo de esta bicicleta plegable demuestra la capacidad de las instituciones públicas del Estado de México para generar conocimiento y tecnología con aplicaciones prácticas.

Además de fomentar la movilidad sustentable y eficiente, este tipo de proyectos impulsa el emprendimiento científico y posiciona al talento joven mexiquense como un referente en innovación a nivel nacional.

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Con iniciativas como esta, el Estado de México fortalece su ecosistema de investigación y abre nuevas oportunidades para que las ideas surgidas en las aulas se conviertan en soluciones reales para la sociedad.

Se impulsa la innovación tecnológica en la entidad

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que este logro es resultado del impulso que la administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez brinda a la educación superior, la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico.

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El funcionario señaló que el apoyo a proyectos universitarios fortalece la formación de capital humano especializado, además de generar soluciones con impacto social y potencial para mejorar la calidad de vida de la población.

La apuesta por la ciencia y la tecnología en las instituciones de educación superior mexiquenses busca involucrar a estudiantes, docentes e investigadores en el diseño de propuestas innovadoras que respondan a las necesidades actuales de la sociedad.

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