Laurita Fernández dio su opinión al respecto y le pidió perdón a Soledad Fandiño: "Te pido disculpas si algo te ofendió, de verdad no tengo nada personal. Me quedé mal porque las discusiones me hacen quedar un poco mal. No me quería quedar con esto, te pido disculpas y coincido en que no me gustan las discusiones ni entre mujeres, ni hombre-mujer ni hombre-hombre. Espero que la próxima vez que estemos en desacuerdo sea por algo del baile y no por algo personal".