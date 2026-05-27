Infusión de manzanilla con menta: más que un té para dormir, un aliado contra los gases y el colon irritable

Diversas instituciones de salud avalan su seguridad y eficacia contra las molestias digestivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de manzanilla y menta ha dejado de ser vista como un simple remedio hogareño y, gracias a la validación de agencias internacionales, se reconoce hoy como una herramienta terapéutica respaldada para aliviar gases, distensión y molestias vinculadas al síndrome del intestino irritable (SII).

Diversas instituciones de salud avalan su seguridad y eficacia, siempre que se utilice conforme a las recomendaciones oficiales.

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Mecanismos de acción y respaldo clínico en trastornos digestivos

Las propiedades de la Mentha piperita y la Matricaria recutita se complementan de manera única.

La Mayo Clinic y los National Institutes of Health (NIH) coinciden en que la menta, por su contenido de mentol, bloquea los canales de calcio en el músculo liso intestinal, lo que facilita la relajación y reduce la presión y los espasmos dolorosos, mecanismos críticos en el manejo del SII.

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Además, el mentol activa receptores nerviosos asociados a la disminución de la percepción del dolor abdominal.

Por otro lado, la manzanilla aporta apigenina y bisabolol, flavonoides con una potente acción antiinflamatoria.

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La evidencia clínica recogida por el NIH y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que estos compuestos regulan enzimas y citoquinas proinflamatorias, contribuyendo a restaurar la integridad de la mucosa y a calmar la irritación digestiva.

Sus polisacáridos, además, generan un efecto protector sobre el epitelio gástrico.

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La sinergia de ambas plantas permite atacar simultáneamente la hipersensibilidad visceral, la inflamación de bajo grado y la distensión por gases, tal como lo documentan revisiones sistemáticas en Gastroenterology & Hepatology Journal.

La European Medicines Agency (EMA) respalda el uso tradicional de la manzanilla para cuadros leves y reconoce la menta como intervención de “uso bien establecido” en espasmos y dolor intestinal.

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El mentol activa receptores nerviosos asociados a la disminución de la percepción del dolor abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la infusión de manzanilla y menta ayuda con los gases y el colon irritable?

El efecto conjunto de la manzanilla y la menta combate la raíz de los síntomas digestivos funcionales.

La menta actúa relajando la musculatura y previniendo espasmos, mientras la manzanilla protege e hidrata la mucosa, reduce la inflamación y contribuye a un tránsito intestinal armónico.

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Esta doble acción ayuda a evacuar el gas atrapado y a prevenir su acumulación, lo que disminuye la hinchazón y el malestar en personas con SII.

Recomendaciones y posicionamiento institucional

Las guías y monografías de la EMA, el NIH, la OMS y el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido coinciden en respaldar el uso de la manzanilla y la menta para tratar síntomas digestivos leves y funcionales, tanto en adultos como en poblaciones seleccionadas.

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La EMA especifica el estatus de “uso bien establecido” para el aceite de menta (en especial en cápsulas gastrorresistentes para el SII) y de “uso tradicional” para la manzanilla en infusión para molestias digestivas.

El NIH y la Mayo Clinic consideran que ambas plantas, tomadas en infusión, son opciones seguras y eficaces para el alivio sintomático, con un bajo perfil de efectos adversos.

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La combinación herbal favorece la relajación intestinal y protege la mucosa digestiva, ayudando a reducir la hinchazón y el malestar por acumulación de gases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para preparar la infusión de manzanilla y menta

Preparar de forma adecuada la infusión es esencial para aprovechar sus beneficios para la salud.

El procedimiento estandarizado por las monografías de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) es el siguiente:

1. Utilizar una cucharadita (aproximadamente 1,5 g) de flores secas de manzanilla y una cucharadita de hojas secas de menta por cada taza de agua (200 ml).

2. Calentar el agua hasta ebullición y verterla sobre las plantas en una taza o tetera.

3. Tapar y dejar reposar entre cinco y diez minutos para permitir la extracción óptima de los compuestos activos.

4. Colar la infusión antes de tomarla.

5. Se recomienda consumir la bebida después de las comidas principales para facilitar la digestión y mitigar molestias.

Este método garantiza la liberación de aceites esenciales y flavonoides responsables de la acción carminativa, relajante y antiinflamatoria.

El consumo regular, bajo supervisión profesional y respetando las contraindicaciones, contribuye a reducir el malestar abdominal y la distensión.

Consideraciones de seguridad y contraindicaciones

Aunque la tolerancia es alta, existen advertencias clínicas que deben observarse.

Las personas con reflujo gastroesofágico severo o hernia de hiato deben evitar infusiones concentradas de menta, ya que pueden relajar el esfínter esofágico inferior y agravar la pirosis.

En el caso de la manzanilla, está contraindicada en alérgicos a plantas de la familia de las asteráceas.

Asimismo, la infusión de manzanilla se clasifica como un alimento alto en fructosa dentro de la categoría de los FODMAPs, lo que puede aumentar la producción de gas en ciertos pacientes con alta sensibilidad intestinal.

Por ello, se sugiere la guía de un profesional para evaluar su tolerancia individualizada en personas que siguen una dieta restrictiva para el SII.

Descubre el método estandarizado por la Agencia Europea de Medicamentos para preparar infusión de manzanilla y menta, maximizando sus beneficios digestivos y relajantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque integral, respaldado por la evidencia clínica y la regulación de organismos internacionales, confirma que la infusión de manzanilla y menta es una alternativa segura, eficaz y accesible para quienes buscan aliviar gases, distensión y molestias del colon irritable, siempre bajo la supervisión y recomendaciones de profesionales de la salud.