"Quería probar cómo sería vivir con él y vivir de la música, y realmente fue todo bueno, así que renuncié a mi trabajo en la Argentina y me la jugué por amor y por la música. Ya hace cuatro años de esto". Según expresó, allí "sí hay una clase media que no necesita ser famoso, ni necesitás tocar en la calle. Podés trabajar en compañías de tango, en grupos, ya que acá hay música en vivo en el 90% de los bares de lunes a lunes. Es la cultura de la música en vivo lo que hace la diferencia. Aquí se valora mucho y se paga. Lo más lindo es que me den la posibilidad de cantar tango, que es lo que más me gusta y me identifica".