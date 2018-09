El paso de Marcelo De Bellis por el Bailando por un sueño 2008 fue, realmente, memorable. A pesar de los esfuerzos de su compañera, Cristhel Coopman, el actor nunca pudo coordinar sus pasos sobre la pista. Sin embargo, logró convertirse en uno de los favoritos de ese año. "No le tengo miedo al papelón", decía en aquel momento. Y el público esperaba cada una de sus presentaciones para poder ver sus coreografías, que se habían convertido en el momento más divertido del programa. No obstante, el ex Casados con hijos no pudo llegar a las últimas instancias del certamen, ya que después de superar varios teléfonos fue eliminado por la uruguaya Eunice Castro.