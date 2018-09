"No lo puedo creer. Gracias, porque los sueños, yo siempre pienso que los sueños se cumplen, y estar acá, a los 67 años, bailando, es algo que no lo puedo creer. Porque yo bailo de verdad, me siento con mucha alegría de hacerlo, porque pienso que las mujeres de mi edad que están en su casa, que piensan que a los 67 años ya no sirven para nada, tienen que bailar, salir a divertirse, pasarla bien. Y yo, después de toda una vida de trabajo acá, y que vos me des esta oportunidad no lo puedo creer. Para mí los sueños se cumplen, tengan sueños", expresó.