Me siento muy mal cada vez que leo alguna cosa de las que nos escriben por acá (por la página oficial de Facebook). No piensen que no las leo o que no me importa. Es muy doloroso ver cómo se rompió el vínculo que teníamos entre banda y público. Y si desaparecimos de las redes no es por hacernos los boludos. Es porque no sabemos cómo comunicarnos con ustedes. Aún no sé cómo pero de todos modos lo intento…