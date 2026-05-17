Petro propone eliminar peajes en la Autopista del Café y cambiar el modelo de carreteras

El Gobierno evalúa alternativas frente al contrato de concesión que vence en 2027. - crédito @MissPoirot07/X y Reuters

El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno buscará terminar el modelo de concesión en la Autopista del Café y avanzar hacia la eliminación progresiva de los peajes en este corredor vial del Eje Cafetero una vez finalice el contrato actual, previsto para febrero de 2027.

El mandatario hizo el pronunciamiento a través de sus redes sociales, donde planteó que la vía pase nuevamente al control de la Nación y que el Estado asuma un modelo de construcción de carreteras basado en obra pública y no en concesiones privadas.

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“Mi propuesta es que ya no debe seguir la concesión de las autopistas del café después de terminado el contrato. La concesión revierte a la nación y los peajes pueden cesar ahora comprando lo qué queda de concesión que va hasta el 2027 o asumir los peajes con el presupuesto nacional hasta terminar contrato”, escribió Petro a través de su cuenta en redes sociales.

El jefe de Estado agregó que su administración busca transformar el sistema de financiación vial en el país.

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“Mi gobierno promueve la construcción de carreteras por obra pública y no por concesiones con lo cual, paulatinamente, se acaban los peajes en Colombia”, señaló el mandatario en la misma publicación.

Gobierno plantea dos alternativas frente a la concesión

De acuerdo con lo expresado por el presidente, el Gobierno contempla dos posibles escenarios para acelerar el desmonte de los peajes en la Autopista del Café.

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La primera alternativa consiste en comprar el tiempo restante de la concesión, vigente hasta febrero de 2027. La segunda opción sería asumir el costo de los peajes con recursos del presupuesto nacional mientras concluye el contrato actual.

El anuncio presidencial se produjo en medio de un ambiente de creciente inconformidad ciudadana en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, donde en los últimos meses se han intensificado las protestas contra el cobro de los peajes en este corredor vial.

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Actualmente, en la vía que conecta diferentes municipios del Eje Cafetero operan siete casetas de peaje, situación que ha sido cuestionada por comunidades locales, sectores sociales y dirigentes políticos que consideran excesivos los cobros para residentes y trabajadores de la región.

El presidente Gustavo Petro propuso asumir los peajes con recursos públicos mientras termina el contrato actual. - crédito @petrogustavo/X

Protestas afectaron la movilidad entre Pereira y Manizales

Las manifestaciones realizadas el 16 de mayo de 2026 generaron afectaciones en la movilidad entre Pereira y Manizales debido a bloqueos y cierres intermitentes sobre la carretera principal.

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Según informó el capitán Alexis Ospina, jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de Risaralda, las terminales de transporte de ambas ciudades suspendieron temporalmente la venta de tiquetes entre estos destinos por la posibilidad de nuevos bloqueos en la vía.

El oficial explicó que las mayores afectaciones se presentaron en los sectores de Tarapacá I, Tarapacá II y San Bernardo, donde se registraron congestiones vehiculares y retrasos para los usuarios del corredor vial.

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“Dado que no existen rutas alternas entre Manizales y Pereira, la principal alternativa para quienes viajan hacia Medellín es tomar el trayecto La Virginia – Viterbo – Túnel de Tesalia – Irra”, precisó el capitán Alexis Ospina durante una rueda de prensa.

En redes sociales también circularon videos grabados por ciudadanos en los que se observa a algunos manifestantes dañando talanqueras de peajes con machetes y palos para permitir el tránsito de vehículos y bloquear el recaudo en determinadas estaciones.

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Los manifestantes consideran injusto el pago de peajes, por lo que pidieron al Gobierno reducirlos o eliminarlos - crédito @MissPoirot07/X

Debate político por el futuro de la concesión

La discusión sobre el futuro de la Autopista del Café también llegó al escenario político y legislativo.

El representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio, convocó durante la semana a un plantón pacífico y pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura iniciar el desmonte gradual de los peajes, en línea con la propuesta planteada meses atrás por el presidente Petro.

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Sin embargo, la información conocida sobre las movilizaciones aclaró que no existen pruebas que vinculen directamente al congresista con los hechos vandálicos registrados en algunas casetas.

En medio de la controversia, Osorio también denunció presuntos intereses dentro de la ANI para extender la concesión de la Autopista del Café por 30 años más, hasta 2057.

Actualmente, el contrato de concesión vence en febrero de 2027, por lo que el Gobierno nacional deberá definir antes de esa fecha si mantiene el modelo actual, acepta una nueva concesión o asume directamente la administración del corredor vial.

El Peaje Avellaneda presenta un flujo constante de vehículos transitando por sus múltiples cabinas de cobro y carriles de TelePASE bajo un cielo despejado.

Reclamos por transparencia en el manejo de recursos

Las protestas también incluyeron cuestionamientos sobre el manejo de los recursos recaudados en los peajes del Eje Cafetero.

La veedora ciudadana Lina Arango pidió mayor transparencia frente al destino del dinero obtenido por concepto de recaudo y cuestionó la falta de información pública sobre las inversiones realizadas.

“Queremos saber… de los 314.000 millones que recaudaron de peajes en 2025, ¿cuánto se invierte?, ¿cuánto es el arreglo de los jardines?, ¿por qué hay unas personas que tienen unas calcomanías y les hacen descuentos? Esa información debería ser pública”, manifestó Arango.

Por su parte, la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, cuestionó al Gobierno sobre el futuro de la concesión y el cumplimiento de la promesa de desmontar los peajes en la región.

“Todos sabemos que la propuesta de concesión IP Centro es mala para la región, pero lo que no sabemos es si el presidente Petro va a cumplir su palabra o si va a dejar amarrados por 30 años más a miles de ciudadanos con los mismos 7 peajes: caros, excesivos y sin una sola tarifa diferencial para quienes viven y trabajan aquí”, afirmó la congresista, según declaraciones recogidas por medios regionales.

Mientras tanto, el Ejecutivo evalúa una propuesta alternativa presentada por la empresa IP-Conexión Centro, aunque hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre el alcance del proyecto ni sobre la decisión final que adoptará el Gobierno frente al futuro de la Autopista del Café.