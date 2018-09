El caso todavía se está investigando y, según la modelo, todavía no se sabe si los ladrones iban armados o no. "No nos dieron muchos datos. Pero lo llamativo es que entraron al mismo tiempo en cuatro barrios diferentes", contó Melina. Y detalló cómo vivieron el momento ella y sus hijas: "Que te pase algo así te genera muchísimo miedo. Yo estaba con mis nenas. Entonces las agarre y las encerré en mi cuarto, mientras iba mirando las cámaras de seguridad. En un momento, vi una araña que se cruzó y me pequé un susto tremendo. Gracias a Dios no nos pasó nada. Pero ya estamos acostumbrados a estas cosas que pasan en la Argentina".