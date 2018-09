Sin embargo, al año siguiente, ambos anunciaron su compromiso. Y, en mayo de 2011, se casaron en tres etapas: primero pasaron por el Registro Civil en Buenos Aires, después hicieron una ceremonia religiosa en Cañuelas y, finalmente, celebraron con una fastuosa fiesta en Canadá.

Como los dos soñaban con una casa llena de niños, los hijos no tardaron en llegar: el 27 de agosto de 2013 nació Noah, el 22 de enero de 2016 Elías y, el pasado 25 de julio, llegó Vida. Pero, para Bublé, la fábrica todavía no está cerrada. "Queremos una familia grande, no creo que vayamos a parar todavía", dijo el cantante.