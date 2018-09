"Es muy enfermo (encima separados) por eso no dejo más que vea a mi hija. Porque no quiero que mi hija tenga una imagen así de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías, que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro", posteó la actriz y empresaria, luego de que una usuaria le advirtiera que el ex titular del Banco Central le seguía poniendo likes pase a estar de novio con otra mujer.