"Tenés razón. Es una contradicción que tengo y no resuelvo. Te pido perdón, no hay ningún interés de perjudicarte o hacerte algo malo. Quiero que te quedes tranquila. Yo tampoco me entiendo. No sé qué es lo mejor para nosotros. No sé qué es lo que me hace bien, Luli", le aseguró su ex pareja.