Desde Miami, Redrado aseguró que nada de lo que decía Luciana "es cierto", y que no había hecho ninguna clase de brujería. La modelo se puso firme: "No puede decir que no porque hay pruebas. Si es necesario, las voy a mostrar. Si él me pone a prueba, voy a mostrar algo muy íntimo", manifestó, furiosa.