"Es muy enfermo (encima separados) por eso no dejo mas que vea a mi hija. Porque no quiero que mi hija tenga una imagen así de un hombre que juega con las mujeres y porque me hace brujerías que lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro", respondió en la noche de este jueves la propia Luciana Salazar en su cuenta de Twitter cuando una seguidora le hizo saber que su ex novio Martín Redrado le había puesto un "like".