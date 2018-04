—De hecho, los primeros 12 videos no los vio nadie. Y yo me acuerdo que me metía en foros de autos, de videojuegos o de lo que sea, e inventaba algún problema tipo: "No me anda el celular. ¡Ah!, postdata: ¿pueden ver el video que hizo mi amigo?". Y ponía mi link y me promocionaba a mí mismo. Y la mayoría de los comentarios eran malos, tipo: "No, tu amigo da vergüenza ajena, decile que deje de hacer eso". Quizás tenían razón, pero se ve que con el tiempo se podía llegar a mejorar.